Mauri: “Candreva? Ha la stima di Conte, lui risponde. Italia? Vedremo”

Mauri ha parlato della stagione di Antonio Candreva che sta tenendo un rendimento piuttosto alto agli ordini di Antonio Conte. L’ex centrocampista sottolinea la crescita del laterale ai microfoni di “Soccer Magazine”. Di seguito le sue dichiarazioni

NUOVA VITA ALL’INTER – Stefano Mauri risponde sul possibile ritorno in Nazionale del suo ex compagno alla Lazio: «Le qualità di Candreva non devo dirle io, si sono viste nel corso degli anni. E’ un giocatore che ha bisogno della stima e della considerazione del proprio allenatore. Quando un allenatore gli dà una stima incondizionata come sta facendo Conte, il giocatore poi risponde sul campo e risponde bene. Tanto è vero che non partiva neanche come riserva: c’era un titolare, c’era una riserva e poi c’era lui, soprattutto con il 3-5-2. Invece sta giocando quasi tutte le partite e sta giocando bene. Per la Nazionale staremo a vedere: secondo me è un giocatore che può ricoprire diversi ruoli, quindi può tornare utile alla causa azzurra».