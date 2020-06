Mudingayi snobba l’Inter: “Scudetto? Tifo Lazio! Juventus più attrezzata”

Mudingayi ha parlato della ripresa della Serie A, con tutte le difficoltà del caso, e della lotta per lo Scudetto. L’ex centrocampista dimentica il passato all’Inter, privilegiando la Lazio e la forza della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Radio Bianconera”

INTER DIETRO? – Gaby Mudingayi parla della corsa allo scudetto: «Io da sempre tifo per la Lazio, per me è una bella sorpresa perché sta giocando un bel calcio. La Juve è più esperta, più attrezzata per lo Scudetto, ma per quello che fa vedere in campo la Lazio è una bellissima sorpresa. Contratti? È una situazione difficile per un professionista, assurda, ma credo che da professionista bisogna mettere tutto da parte e cercare di lavorare per rendere al meglio. C’è stato questo periodo difficile per tutti, ogni professionista deve dare il massimo per la squadra con cui sta giocando, poi si vedrà quello che succederà. Non è facile, ma bisogna farlo».