Coppa Italia, Napoli-Juventus 4-2 dcr. Trionfa Gattuso: decide Milik

Coppa Italia, Napoli-Juventus è appena terminata con il punteggio di 4-2 dcr. Dopo 90 minuti avari di gol e emozioni, la finale è stata decisa dai calci di rigore. Decisivi gli errori di Dybala e Danilo dal dischetto, mentre gli uomini di Gattuso segnano sempre. Decisiva l’ultima realizzazione di Milik

COPPA ITALIA, TRIONFO PER GATTUSO – Il primo tempo di Napoli-Juventus non regala grandi emozioni. I bianconeri cercano di fare la partita ma trovano pochissimi varchi. Le occasioni migliori le hanno, invece, i partenopei. In particolare, Demme sfiora il gol a tu per tu con Buffon e Insigne prende un palo su punizione. Poco dopo il 70esimo, Milik di destro spreca una grande occasione tutto solo in area di rigore. Negli istanti finali decisivo Buffon con una grande doppia parata su sviluppi da calcio piazzato. Finiscono 0-0 i 90′: si va ai rigori. Sbaglia subito Dybala, mentre Insigne realizza in tranquillità. Sbaglia anche Danilo che spara alto, segna invece Politano. Segnano Bonucci e Maksimovic. Gol anche per Ramsey e Milik: proprio il polacco segna il rigore decisivo.