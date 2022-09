Matri: «Udinese-Inter grande test. Darmian dal 1′? C’entra Mkhitaryan!

Matri spiega le mosse di Inzaghi in vista di Udinese-Inter, in programma tra pochissimo alla Dacia Arena. Dimarco dentro al posto di Dimarco. Motivo? Mkhitaryan. La sua analisi a Dazn

SCELTE − Matri non ha dubbi sulle difficoltà della gara e parla delle mosse di Inzaghi: «L’Udinese è la sorpresa del campionato, non ci aspettavamo un inizio di campionato così. Geniale Sottil a spostare alcuni ruoli, tipo Pereyra da quinto di destra. Segna tanto in Serie A, subisce poco. E’ un bel test per entrambe le squadre. Darmian e non Dimarco? Scelta legata a Mkhitaryan. Spera di avere più palleggio, qualità e spinta offensiva. Ha messo Darmian più bravo in fase difensiva, ma Gosens è da recuperare. Fa fatica ad avere continuità, per un giocatore del genere anche fare 2-3 gare consecutive gli può far bene».