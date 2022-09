De Grandis: «Inzaghi? Difficoltà dietro l’angolo! Se non vinci ad Udine…»

Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter, a pochi minuti dalla sfida contro l’Udinese

INSIDIE – Queste le parole di De Grandis a proposito delle insidie che la sfida contro l’Udinese rappresenta per l’Inter: «Inzaghi? La difficoltà è dietro l’angolo. Se perdi con l’Udinese o semplicemente non vinci vai in difficoltà e perdi terreno. Il fatto di puntare su Acerbi penso sia una specie di tattica speculativa. Con la Lazio Acerbi partiva da dietro ma sfruttava molto la verticalità. Inzaghi ha bisogno dell’essenzialità. Scudetto? Vincerà chi sbaglia di meno. Io vedo Napoli e Milan più avanti».