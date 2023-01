Matri: «L’Inter può insidiare il Napoli. Skriniar? Due errori! Lukaku, ora…»

Matri si è concentrato sull’Inter e su come la squadra di Inzaghi possa insidiare ancora il Napoli. Poi una considerazione su Skriniar e Lukaku

INSIDIA − A detta di Alessandro Matri, i nerazzurri potrebbero ancora insidiare il Napoli. Le sue parole su Dazn durante il format “Tutti bravi dal divano”: «L’Inter per rosa ha il potenziale più forte, anche se quest’anno sono mancati Brozovic e Lukaku. Ma rimane l’unica squadra capace di insidiare il Napoli. Skriniar? L’errore dell’Inter è stato non rinnovare un anno fa e non vederlo in estate. Rosa al completo? Inzaghi è nella condizione di dire a Lukaku oggi stai fuori, sei stato fuori 6 mesi, non sei in condizione. Chi ha sostituito questo giocatore ha risposto e lui lo sa bene».