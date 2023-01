De La Fuente, tecnico del Como: «Affronteremo l’Inter Women senza paura!»

De La Fuente, allenatore della squadra femminile del Como, parla alla vigilia della sfida contro l’Inter Women (vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni del tecnico.

SENZA PAURA – Sebastian de la Fuente, allenatore del Como, parla alla vigilia della sfida contro l’Inter Women: «All’andata fu una delle migliori partite sotto il profilo del gioco, avevamo fatto il tipo di partita che piace a noi, cercando di fare gioco ed essere protagonisti sul campo. Però in due momenti diversi della stagione mai due partite sono uguali. Giocheremo questo incontro come abbiamo affrontato le altre big del campionato, senza paura e con rispetto per la forza delle avversarie. Lavorando sulla nostra crescita, perché non eravamo dei fenomeni dopo l’1-1 in Coppa con la Roma e non siamo diventate improvvisamente scarse dopo la sconfitta col Pomigliano».

Fonte: www.comowomen.it