Materazzi: «Skriniar non è più forte. Mourinho mi ha cambiato…»

Marco Materazzi ha rilasciato un’intervista a Olivier Dacourt per Canal +, parlando di Inter, Milan Skriniar e dei suoi momenti passati in nerazzurro.

TIFO – Marco Materazzi parla dell’Inter di questa stagione: «L’Inter quest’anno è stata talvolta troppo brutta per essere vera. Una squadra forte non perde mai due partite di fila, ne ha perse dieci e non sono con le grandi, anche con le piccole. A livello di mentalità manca qualcosa. Skriniar è un difensore forte, ma non il più forte. È forte in un contesto di squadra, ha lavorato dall’inizio ed è migliorato tantissimo. È diventato fondamentale e capitano dell’Inter, probabilmente io sarei rimasto all’Inter. Io l’ho detto pubblicamente, non so se riceverà lo stesso amore dei tifosi nerazzurri, guarda Messi a Parigi».

Materazzi, che ricordi!

RICORDI – L’ex giocatore ritorna poi sul suo passato: «Il mio più bel ricordo all’Inter è la Champions League, poi i due gol a Siena dopo la vittoria del Mondiale. Sono entrato gli ultimi 30 secondi, mi ha cambiato la carriera e ti fa capire la persona che è Josè. Mourinho crea empatia, ti dice le cose in faccia e ha una forte personalità. Ti ci scontri, ma chiarisci e c’è lealtà. Io ricordo che ero fuori dal supermercato con mia moglie, lui mi ha chiamato e chiesto esplicitamente di rimanere. Mi ha detto che avremmo presi altri giocatori, infatti sono poi arrivati Sneijder, Eto’o, Thiago Motta, Milito e Lucio. Mi ha detto che non sarei stato il titolare e mi ha dato il tempo per pensarci. Io ho risposto subito e sono rimasto. L’anno dopo il Mondiale ho fatto dieci gol, è insolito perché di solito uno è soddisfatto del successo precedente».