Materazzi a Riad, come i giocatori incontra l’Inter Club KSA

Nel giorno di Inter-Lazio, soci da tutto il Medio Oriente si sono riuniti a Riad per il match di Supercoppa Italiana in programma questa sera. Caldissima l’accoglienza per Marco Materazzi dopo i calciatori due giorni fa.

INCONTRO – “L’attesa cresce e si manifesta nei luoghi della città in cui si concentrano alti tassi di interismo. Per gli Inter Club, che mercoledì avevano trascorso una mattina assieme ad Asllani, Klaassen e Frattesi, un’altra giornata di emozioni. Sono arrivati da tutto il Medio Oriente per sostenere la squadra di Inzaghi. L’Inter Club KSA (270 soci in Arabia Saudita) ha accolto i soci arrivati da tutto il paese per assistere al match: c’è chi, per esempio, è arrivato da Gedda, con voglia di trasmettere tutta la propria passione. Arriva da ogni angolo del Medio Oriente, questo sentimento interista. Ad accogliere Marco Materazzi, con cori e occhi lucidi, a Riyadh ci sono i soci dell’Inter Club KSA, appunto, ai quali si aggiungono Inter Club Bahrein, Inter Club Iraq, Inter Club Qatar. Tanti chilometri fatti per l’Inter, come sempre. L’emozione dell’incontro con Marco Materazzi si traduce in foto, abbracci, strette di mano, autografi. Sono i momenti in cui l’amore trasversale per l’Inter trova un unico centro: oggi è Riyadh, e mentre si canta “Tutti pazzi per Materazzi” le storie di chi ha viaggiato per raggiungere la capitale araba si fondono con i pensieri alla partita che ci aspetta”.

Fonte: Inter.it