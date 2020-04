Materazzi: “Juventus a Perugia come 5 maggio per l’Inter. Primo tempo…”

Marco Materazzi, in diretta su “Instagram”, ha parlato di Perugia-Juventus, la sfida che nel 2000 – grazie a un gol di Calori – ha permesso alla Lazio di vincere quello scudetto. L’ex Inter, allora difensore degli umbri, lo ha paragonato al 5 maggio per i nerazzurri.

ANALOGIE – Come per i tifosi dell’Inter il 5 maggio è una data indimenticabile (in senso negativo), lo stesso è Perugia-Juventus per i tifosi bianconeri. A sostenerlo è Marco Materazzi, allora difensore della squadra umbra, che ha ricordato come quella partita fosse maledetta per i bianconeri: «Faceva freddo e pioveva. La prima mezz’ora dovevano fare quattro gol ma non li hanno fatti. Nell’unico calcio d’angolo nel secondo tempo si son quasi fatti gol da soli. Cross di Rapajc e destro di Calori, poi la partita è andata com’è andata e noi abbiamo fatto la nostra parte come giusto che sia. Penso che per la Juventussia stato molto simile al 5 maggio dell’Intercome storia e come circostanza».