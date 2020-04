Coronavirus, Italia e quarantena: record guariti, curva giù. Conte avvisa

Coronavirus, Italia e quarantena – 21 aprile: ottimi i dati relativi ai contagi (qui il bollettino). Oggi, infatti, si è registrato il primo netto calo. Allo stesso tempo, si è registrato il record di guariti, mentre i morti sono ancora tanti. Conte parla e lancia un messaggio

Coronavirus, Italia e quarantena: dati molto positivi, ma dramma decessi

I morti per il Coronavirus nella nostra Nazione continuano ad aumentare: sono altri 534 nelle ultime 24 ore. Un dato ancora allarmante e tragico, ma che si riferisce ai contagi di alcune settimane fa. Dovrebbe quindi diminuire prossimamente. Attenzione invece ai contagi, per la prima volta in netto calo: scendono infatti di 528. Una diminuzione fondamentale che conferma la discesa della curva. Bene anche i guariti, è record: 2723. Calano anche i malati in terapia intensiva.

Coronavirus: Conte parla e sottende i prossimi mesi

I dati sono in netto miglioramento, ma non basta per gridare alla vittoria contro il Coronavirus in Italia. Conte mantiene alta l’attenzione e sottolinea la necessità di utilizzare mascherine e mantenere il distanziamento sociale nei prossimi mesi. No alle aperture indiscriminate e al via libera immediato. Bisognerà procedere con gradualità e senza fretta, ma soprattutto abituarsi a un nuovo modo di vivere.