Altobelli: “Inter, errore vendere Lautaro Martinez! Con Lukaku…”

Intervistato in esclusiva per il portale ItaSportPress, Alessandro ‘Spillo’ Altobelli ha parlato dell’importanza di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku per l’Inter e della discussa ripartenza del calcio dopo l’emergenza Coronavirus.

COPPIA FENOMENALE – Alessandro ‘Spillo’ Altobelli, da ex attaccante, ha ben chiaro quanto possa dare Lautaro Martinez ai nerazzurri: «È un ottimo calciatore, si è inserito bene in squadra e si è ambientato a Milano. I suoi compagni lo servono bene e con Lukaku sono una coppia formidabile. Penso che l’Inter debba trattenerlo a tutti i costi, anche se è difficile rinunciare a certe cifre. Lui però è il bomber del presente e del futuro, cederlo sarebbe uno sbaglio. Nell’esplosione di Lukaku in Serie A c’è molto di Conte, che ha il merito di averlo voluto e di aver accelerato il suo processo di ambientamento in Italia».

RIPARTENZA – Inevitabile poi anche per Altobelli, in quanto ex calciatore, commentare la situazione del calcio italiano dopo il Coronavirus: «Su questo tema mi affido alle autorità sanitarie, l’importante è riaprire gli stadi quando la salute del giocatori è garantita. Inizialmente sarà inevitabile giocare senza tifosi, il resto si vedrà. Certo, senza tifosi è tutta un’altra cosa, ma il rischio è alto».

Fonte: ItaSportPress.it