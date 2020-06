Martinez (CT Belgio): “Lukaku, Serie A grande opportunitÃ . Con Conte…”

Martinez (CT Belgio): “Lukaku, Serie A grande opportunità. Con Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Roberto Martinez – Commissario Tecnico della Nazionale belga – ha parlato dell’impatto di Romelu Lukaku in Serie A con la maglia dell’Inter e del suo rapporto con Antonio Conte

NUOVA ESPERIENZA – Dopo aver trovato la rete anche con il Sassuolo, Romelu Lukaku continua a dimostrare le sue qualità anche in Serie A. Il belga ha infatti trovato la 19sima rete in campionato con la maglia dell’Inter con il rigore trasformato nella partita di ieri sera. Delle sue prestazioni ha parlato Roberto Martinez, Commissario Tecnico della Nazionale belga: «Romelu ha giocato in Inghilterra al Chelsea, all’Everton e al Manchester United ma aveva bisogno di una nuova esperienza. La Serie A per lui è una grande opportunità e insieme ad Antonio Conte ha trovato un grande ambiente per questa nuova sfida».

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli