Parma al lavoro in vista dell’Inter, differenziato per tre giocatori

Dopo il pareggio clamoroso a San Siro contro il Sassuolo, l’Inter è chiamata già a pensare alla sfida contro il Parma. I gialloblu oggi sono scesi sul campo di allenamento per preparare la partita di domenica, con lavoro differenziato per tre giocatori.

PREPARAZIONE – Domenica sera, allo stadio Tardini, andrà in scena la sfida tra Parma e Inter, due squadre che arrivano all’appuntamento in due modi diversi. I gialloblu sono infatti reduci da una roboante vittoria in trasferta contro il Genoa, mentre i nerazzurri devono lasciarsi alle spalle il deludente pareggio per 3-3 contro il Sassuolo che ha totalmente spento le già flebili speranze per lo scudetto. Gli emiliani sono tornati oggi ad allenarsi per una seduta mattutina, con lavori di prevenzione e riscaldamento, seguiti da esercizi di tecnica applicata e possesso palla. Al termine, in conclusione, partita in una porzione ridotta del campo. Luca Siligardi ha lavorato con i compagni, Alberto Grassi e Roberto Inglese invece hanno parzialmente lavorato in gruppo. Lavoro differenziato invece per tre giocatori, ovvero Bruno Alves, Matteo Darmian e Juraj Kucka. Domani nuova seduta di allenamento per i ragazzi di Roberto D’Aversa.