Marchetti (Sky): “Sanchez e Moses, Inter vuole comprare! 5 giorni…”

Luca Marchetti, giornalista di “Sky Sport” ed esperto di calciomercato, ha dato un breve aggiornamento sulla situazione di Victor Moses e Alexis Sanchez, due giocatori in prestito all’Inter rispettivamente da Chelsea e Manchester United.

TRATTATIVE DA CHIUDERE – Dopo le deludenti notizie che arrivano dal campo, in casa Inter si lavora anche sul mercato. Due giocatori in prestito come Alexis Sanchez – dal Manchester United – e Victor Moses – dal Chelsea – tra pochi giorni potrebbero chiudere la loro esperienza in nerazzurro. Il 30 giugno infatti si avvicina, ma i nerazzurri vorrebbero prolungare il prestito fino a settembre. L’obiettivo ultimo sarebbe quello di acquistare entrambi, secondo quanto riporta Luca Marchetti di “Sky Sport”, ma il prolungamento del prestito permetterebbe di trattare con le due squadre proprietarie dei rispettivi cartellini: «In casa nerazzurra si cerca l’accordo per il prolungamento dei prestiti di Sanchez e Moses. L’Inter vorrebbe anche acquistarli, ma solo a un prezzo vantaggioso e chiudere una trattativa in cinque giorni non è affatto facile».