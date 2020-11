Martinez (CT Belgio): “Lukaku nel miglior momento di maturità! In Italia…”

Roberto Martinez Belgio

Martinez è intervenuto ai microfoni di talksport.com, dove ha parlato del suo rapporto con Lukaku e della sua crescita da quando è all’Inter. Il Commissario Tecnico del Belgio ritiene che al Manchester United sia stato incolpato ingiustamente. Di seguito le sue dichiarazioni

MATURITÀ – Roberto Martinez, Commissario Tecnico del Belgio, parla di Romelu Lukaku: «La mia relazione con Romelu nasce quando era un giovane giocatore ed era all’Everton in prestito. Poi abbiamo fatto uno sforzo enorme per prenderlo a titolo definitivo e lui è stato il record di trasferimento in quel momento. Puoi vedere il giocatore attraversare fasi differenti: bei momenti, momenti brutti, ma quello che abbiamo visto con Romelu è che non ha mai perso la sua qualità eccezionale, che è segnare gol. Ora abbiamo visto una vera maturità nel suo gioco».

DIFFERENZE – Martinez fa anche un confronto tra il Lukaku del Manchester United e quello dell’Inter: «Negli anni al Manchester United voleva disperatamente vincere trofei e si è preso molte responsabilità sulle sue spalle e probabilmente, almeno ai miei occhi, si è preso molta colpa in modo molto ingiusto. Ma andando in Italia, nel bel mezzo di un nuovo progetto, ha trasformato quella responsabilità e quelle difficoltà che ha avuto in Inghilterra in modo positivo. Il giocatore che abbiamo ora è un giocatore nel miglior momento di maturità della sua carriera».

Fonte: talksport.com