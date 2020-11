Inter, parla l’agente di Giroud: “C’è la voglia di andare altrove! L’ideale…”

Giroud a gennaio potrebbe nuovamente entrare nel mirino dell’Inter, che andrebbe ad aggiungere una importante pedina al parco attaccanti. L’agente del francese, Michael Manuello, apre a un’esperienza all’estero. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di footmercato.net

GAME OVER – Olivier Giroud è ai ferri corti con il Chelsea e la conferma arriva direttamente da Michael Manuello, agente del francese: «A 34 anni, se la situazione non cambia al Chelsea, questa volta non ci sarà alcuna opzione sul contratto di Olivier. Quindi ci sarà la voglia di andare a divertirsi e giocare altrove. Ora è troppo presto per sapere cosa è veramente concreto e cosa non lo è. Gli interessi, le voci, ci interessano poco. Vedremo da metà dicembre. Non c’è un vero lavoro su questo al momento».

ESTERO – L’Inter potrebbe pensare a Giroud per il mercato di gennaio. L’agente non esclude nulla, eccetto la Ligue 1: «Per quanto riguarda la Francia, Olivier ha risposto a questo argomento: non è una priorità. È sempre possibile a seconda di cosa si presenterà, non è escluso ma non è una priorità. In termini di emozioni, ci sono altre cose da provare. L’ideale per lui sarebbe scoprire un’altra cultura, fare un’altra esperienza. Un nuovo club inglese può anche farlo riflettere perché la grande differenza della Premier League è che rimane un campionato straordinario, che offre un piacere diverso. Quindi, se arrivasse un ottimo club della Premier League, sì, potrebbe pensarci. Ma c’è anche la volontà di andare a vivere qualcos’altro altrove, all’estero».

