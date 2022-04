Martina: «Errore Radu? Colpa dell’Inter! Handanovic gioca sempre»

Silvano Martina, ex portiere oggi agente, ha parlato dell’errore di Radu in Bologna-Inter nell’edizione odierna di Tuttosport. Secondo l’agente le colpe sono da attribuire ai nerazzurri

ERRORE – Queste le parole di Silvano Martina: «Quanto successo a Radu è colpa dell’Inter, perché Handanovic non può giocare 50 partite a stagione. Un portiere è come ogni altro giocatore ed ha momenti in cui è al 60%: lì allenatore e club devono imporsi per farlo riposare, anche perché lui inizia pure ad avere una bella età. Se il vice non gioca mai è difficile che poi sia pronto. Era accaduto già con Padelli, che è un buon portiere come lo è Radu».

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino