Napoli, se parte Osimhen all-in su Scamacca o Haller? L’Inter vigila – CdS

L’Inter ha perso la chance di volare in vetta cadendo a Bologna e ora prepara la sfida contro l’Udinese. Intanto si parla sempre di calciomercato con il Napoli di De Laurentiis che, in caso di addio di Osimhen, mette nel mirino due possibili obiettivi dell’Inter: Scamacca e Haller.

OBIETTIVI – L’Inter vuole continuare a inseguire lo scudetto anche per una questione di appeal sul mercato. Non si sa ancora che tipo di estate sarà per i nerazzurri con la squadra di Inzaghi che si prepara a tutto ma i nomi che circolano sono tanti e dei più disparati. Tra questi, per l’attacco, sono caldi quelli di Scamacca e Haller che però sono finiti, Corriere dello Sport, anche sul taccuino di un’altra big del nostro campionato, il Napoli. Il Manchester United ha presentato una prima offerta ai partenopei per Osimhen mettendo sul piatto più di 100 milioni. In caso di addio, ovviamente, De Laurentiis dovrebbe tornare sul mercato e i nomi che piacciono sono proprio questi due. L’Inter attenderà e poi agirà?

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini