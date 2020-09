Marocchi: “Inter, scelte da prima giornata. Dalle prossime le certezze”

Giancarlo Marocchi

Giancarlo Marocchi, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato della vittoria ottenuta ieri contro la Fiorentina con una sofferta rimonta

LE SCELTE DI CONTE – Marocchi si sofferma sulle scelte di formazione di Antonio Conte: «Io voglio immaginare siano scelte della prima giornata, con una preparazione che è stata accelerata, perché sicuramente dalla seconda o terza giornata mi aspetto certezze. Hakimi titolare, Young a sinistra, non ci deve essere Perisic se non quando devi recuperare. Ieri ero in difficoltà per il povero Bastoni mentre lo guardavo, lui è mancino puro, non può fare il centrale. Passava il pallone sempre a D’Ambrosio, è troppo di facile lettura, non fa bene in difesa e neanche hai il vantaggio di una fase di impostazione di alto livello».