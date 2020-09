Bucciantini: “Inter con giocatori protagonisti, Conte coi 5 cambi…”

Condividi questo articolo

Marco Bucciantini

Marco Bucciantini, ospite in studio per “Sky Sport”, ha parlato della vittoria di ieri ottenuta dall’Inter contro la Fiorentina

I CAMBI DECISIVI – Bucciantini parla di quanto siano stati decisivi i cambi di Antonio Conte: «Sono entrati giocatori protagonisti del calcio europeo. Questa è una misura nata anche per aiutare le piccole squadre a gestire le partite ravvicinate col caldo, ma è un salto di qualità anche per l’allenatore che può sfruttare giocatori che non considerava. Ci sono giocatori che non hanno grande condizione fisica, ma ce l’hanno mentale. Guarda Vidal e Nainggolan, avevano più voglia che condizione, ma ce l’hanno messa. Anche Hakimi aveva una bella gamba».