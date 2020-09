Skriniar in cima alla lista di Mourinho, l’Inter tiene la posizione – Sky

Milan Skriniar

Milan Skriniar è in cima alla lista di Mourinho per rinforzare il Tottenham. L’Inter, che per bocca del direttore sportivo Piero Ausilio (leggi qui) ha confermato l’incedibilità del difensore slovacco, tiene la posizione. Il punto di Gianluca Di Marzio per “Sky Sport”

IN LISTA PER MOU – Milan Skriniar è il prescelto di José Mourinho per rinforzare il Tottenham, ma i nerazzurri non intendono fare passi indietro sul difensore slovacco: «Mourinho lo ha messo al primo posto nella lista, l’Inter lo sa e per questo tiene sul prezzo. Se il Tottenham non offre almeno 50 milioni l’Inter non lo cede. Gli inglesi pensavano di spendere di meno, sui 30 milioni, ma l’Inter a quelle cifre non lo darà mai via. Se il Tottenham aumenta si può anche fare».