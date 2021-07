Marinozzi: «Inter, Bellerin buona soluzione. I suoi pro e contro»

Andrea Marinozzi, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato di Hector Bellerin. L’esterno spagnolo classe 1995 è uno degli obiettivi dei nerazzurri per rinforzare la fascia destra dell’Inter dopo la partenza di Hakimi

GIUDIZIO – Andrea Marinozzi promuove il giocatore dell’Arsenal: «Bellerin è una buona soluzione. Sicuramente non è Hakimi, ma viene da stagioni altalenanti soprattutto a causa di gravi problemi fisici. Bene però anche da esterno alto. Si tratta una una buona alternativa con una grossa esperienza europea. Ci sta in un’Inter che vuole migliorare in Europa come detto anche ieri da Inzaghi in conferenza stampa».