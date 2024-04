Marchizza: «Frattesi? Felice che sia all’Inter! Meritano lo Scudetto»

Riccardo Marchizza, difensore del Frosinone, ha parlato a Radio Serie A. Il giocatore ha elogiato anche Davide Frattesi, oggi all’Inter.

UN GRANDE GIOCATORE − Marchizza augura il meglio al suo ex compagno Frattesi: «Frattesi? L’avevo lasciato che avevamo 18 anni, l’ho ritrovato l’anno scorso al Sassuolo che ne aveva 24. Ho ritrovato un giocatore maturo, già l’anno scorso si vedeva che quest’anno sarebbe potuto andare in una big, sono felice per lui che sia andato nell’Inter, gli auguro di vincere lo Scudetto perché se lo sono meritato. Anche lui non ha avuto un percorso facile, ha girato tante squadre in Serie B trovando la consacrazione a Sassuolo in Serie A, dove ha dimostrato di essere un giocatore di categoria».