Barcellona, ciao Champions League: il PSG lo umilia al Montjuïc!

Finisce 1-4 Barcellona-PSG. I catalani prima vanno avanti e poi si fanno travolgere dalla squadra di Luis Enrique. Francesi in semifinale di Champions League.

CATALANI ELIMINATI − Al Montjuïc va in scena il ritorno dei quarti di Champions League tra Barcellona e PSG. Si riparte dal 2-3 del Parco dei Principi. I blaugrana partono benissimo, tant’è che dopo 12′ passano in vantaggio col gol di Raphinha, che all’andata mise a referto anche due gol. Bravissimo qui il brasiliano ad anticipare Hakimi sull’assist al bacio del fenomeno Lamine Yamal. Ma al 29′ Araujo rovina tutto facendosi espellere e cambiando la partita. A cinque minuti dalla fine del primo tempo, il fischiatissimo Dembele fa 1-1. Nella ripresa, il PSG, forte anche dell’uomo in più, prende il sopravvento. Al 54′ Vitinha porta in vantaggio i francesi con un bel tiro rasoterra dalla distanza e al 61′ Mbappe trasforma un calcio di rigore, dopo l’ingenuità dell’ex Inter Cancelo su Dembele. In mezzo espulso anche Xavi per proteste. Nel finale, il Barcellona si sbilancia e il PSG ne approfitta ancora con Mbappe, che trafigge Ter Stegen all’89’. Francesi in semifinale.