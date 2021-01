Marchegiani: “Conte, il suo calcio è schematico. Inter, due aspetti chiave”

Luca Marchegiani

Antonio Conte e l’Inter sono a otto vittorie consecutive col 6-2 al Crotone di ieri. Secondo Luca Marchegiani, gran parte del merito va all’impostazione tattica dei nerazzurri.

CERTEZZE – Antonio Conte giunge a otto vittorie consecutive con l’Inter in questo campionato. Un trend estremamente positivo, iniziato il 22 novembre scorso contro il Torino. E l’analisi di Luca Marchegiani sui motivi scatenanti è estremamente precisa. Ecco le sue parole sul tecnico nerazzurro: «Credo che abbia voluto provare a creare un’alternativa al 3-5-2, per avere più profondità rispetto a prima. Secondo me il modo di giocare di Conte è molto schematico. In questo modo riesce a gestire meglio il movimento delle mezzali e degli attaccanti. Col trequartista devono fare movimenti diversi, che riescono meno facili. Però è chiaro che questa è una squadra che ha certezze e solidità. E poi è brava a sfruttare gli episodi: nel momento in cui sblocca una partita, l’Inter in contropiede è micidiale».