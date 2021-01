Sabatini: “Lautaro Martinez o Dybala, chi il 10 migliore? Adesso…”

Condividi questo articolo

Sandro Sabatini

Tra Lautaro Martinez e Dybala, chi è il numero 10 migliore? Sandro Sabatini, dagli studi con “Pressing” su “Italia1”, non ha dubbi.

NUMERI 10 – Lautaro Martinez e Paulo Dybala hanno diversi elementi in comune. Sono argentini, giocano in Italia, indossano la maglia numero 10. Tuttavia uno gioca con l’Inter, e l’altro con la Juventus. E, in questo momento del campionato, vivono due status completamente differenti. Il nerazzurro è a 9 gol in Serie A, tre dei quali segnati proprio ieri contro il Crotone. Il bianconero è invece a quota 2, con il secondo che è quello che chiude i conti contro l’Udinese. Numeri che spingono Sandro Sabatini a scegliere il migliore dei due senza dubbi: «Ad oggi il 10 migliore tra Inter e Juventus, ce l’hanno i primi. Lautaro Martinez è migliore di Dybala. E’ un giocatore forte, fortissimo, e non dimentichiamo che ha solo 23 anni».