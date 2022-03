Marani: «Scudetto? Inter più strutturata mentalmente di Napoli e Milan»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport nel post gara di Atalanta-Bayer Leverkusen, ha parlato anche della lotta Scudetto. Per il giornalista, Inter messa meglio delle altre due rivali, Napoli e Milan

IN VETTA − Il commento di Marani sulla corsa Scudetto: «Credo che l’Inter sia la più strutturata per vincere il campionato soprattutto mentalmente perché ha già vinto lo scorso. Milan e Napoli hanno pagato questi momenti in cui bisogna incidere definitivamente. Il Milan ha delle partite più semplici sulla carta ma allo stesso tempo ha dimostrato anche di saperle soffrire».