Milanese: «Inter, per lo Scudetto lotta col Milan. Impresa senza 2 giocatori»

L’ex giocatore nerazzurro, Mauro Milanese, ha parlato ai microfoni di Tmw radio della lotta Scudetto con Inter e Milan in corsa. Per la squadra di Simone Inzaghi, la vittoria sarebbe un’impresa vista la mancanza di due giocatori

SCUDETTO − Per Milanese, lotta titolo più fra le due milanesi: «L’Inter in Champions League ha fatto un grande risultato, queste partite danno grande consapevolezza. Scudetto? Sarà lotta tra Inter e Milan. Per i nerazzurri senza Romelu Lukaku e Achraf Hakimi sarebbe un’impresa. I rossoneri sono cresciuti. Napoli? Ha fatto benissimo, è il terzo incomodo. Per lo Scudetto lo vedo leggermente dietro, ma si propone anche il Napoli».