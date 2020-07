Marani: “Inter, 5 punti per insidiare la Juventus gettati via! Atalanta…”

Condividi questo articolo

Inter e Atalanta possono avvicinare Juventus e Lazio, entrambe sconfitte nella giornata di ieri. Ecco l’analisi del giornalista Matteo Marani, in collegamento con “Sky Sport 24”

ANALISI – Così Matteo Marani: «Atalanta e Inter hanno un’occasione propizia, veramente molto importante. La stessa Inter se non avesse gettato via i cinque punti tra Bologna e Sassuolo oggi sarebbe lì a poter addirittura immaginarsi di dare veramente fastidio alla Juventus e insidiarla. Di tutte queste a me sembra che l’Atalanta sia invece la più razionale. L’imponderabile con l’Atalanta c’entra poco, è una squadra tostissima con metodo di lavoro chiaro. Rispetto alla Juventus, può sembrare un paradosso, ha delle alternative. Daniele Rugani non è neanche un primo cambio ma un secondo cambio. L’Atalanta da questo punto di vista ha tantissime alternative e il merito va ovviamente a Gian Piero Gasperini».