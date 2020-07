Barzaghi: “Inter, Conte preferisce Dzeko ad altri due! Emerson Palmieri…”

Condividi questo articolo

Punto di mercato sull’Inter nell’edizione delle 13 di “SportMediaset”. Il giornalista Marco Barzaghi, nel servizio sui nerazzurri, riferisce di un’offerta già recapitata al Chelsea per Emerson Palmieri. Poi il ritorno di fiamma per Dzeko

IL PUNTO – Di seguito gli aggiornamenti di Marco Barzaghi: «Per l’anno prossimo Antonio Conte continua a chiedere Edin Dzeko come rinforzo. Una categoria superiore per il tecnico rispetto agli altri due trentaquattrenni Olivier Giroud e Mario Mandzukic, che invece non convincono pienamente. A centrocampo il possibile inserimento del Milan su Sandro Tonali non preoccupa più di tanto in via della Liberazione, dove si sentono forti di un accordo già raggiunto col giocatore e l’agente Beppe Bozzo. Stanno aspettando di chiudere con Massimo Cellino sulla base di un’offerta di trentacinque milioni più bonus. Nel frattempo è stata recapitata la prima offerta al Chelsea per Emerson Palmieri: venti milioni più cinque di bonus potrebbe essere la formula giusta per il secondo regalo per Conte dopo il colpaccio Achraf Hakimi».