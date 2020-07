Tonali-Milan, Inter non preoccupata. Kessie, cambia la contropartita – SM

Condividi questo articolo

Per Sandro Tonali l’Inter si sentirebbe tranquilla nei confronti di un possibile inserimento del Milan, mentre per Kessie cambia la contropartita proposta

SITUAZIONI – Secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, l’Inter sarebbe tranquilla per Sandro Tonali, anche qualora ci fosse un inserimento da parte del Milan. Il club nerazzurro si sentirebbe forte dell’intesa trovata già con il centrocampista e il suo agente Bozzo. Ora avrebbe solo da raggiungere l’accordo con il presidente del Brescia, Cellino. Non tramonterebbe neppure lo scambio con la società rossonera per Kessie. In questo caso però, a differenza di gennaio, la proposta non sarebbe Gagliardini come contropartita, ma Vecino.