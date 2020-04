MalagÃ²: “Serie A, completare la stagione se opportuno. Scudetto…”

Malagò: “Serie A, completare la stagione se opportuno. Scudetto…”

Condividi questo articolo

Giovanni Malagò, presidente del CONI, nel corso di una lunga intervista concessa al portale “Alanews.it” ha parlato delle possibilità di ripartenza del campionato di Serie A, fermo a causa dell’emergenza coronavirus.

ALTERNATIVA – Giovanni Malagò parla a proposito della possibile ripresa della Serie A. Secondo il presidente del CONI è giusto pensare a delle alternative: «La Serie A ha diritto e dovere di completare la stagione se lo ritengono opportuno. Poi penso sia indispensabile prevedere un’alternativa, per motivi facilmente comprensibili, possa non avvenire. E lo dico senza polemica. Parole Gravina? Non mi permetto di interpretarle. Ho visto la sua intervista, non so se il suo intento fosse un appello al governo. Lui conosce qual è il mio pensiero. Penso di essere stato molto corretto nei suoi riguardi. Tamponi per ripartire? Nelle prossime settimane ci deve essere una situazione di disponibilità dei tamponi e dei reagenti che adesso non c’è. Ma io non conosco se il sistema paese tra 15-20 giorni sia in grado di farlo. Se ci fosse un perdurare della scarsità perdurasse non sarebbe certo una bella cosa. Non assegnare lo scudetto? Mi sembra una cosa di buon senso, non riguarda solo la Serie A ma tutti gli sport: se il campionato finisce è normale assegnare lo scudetto. Se i campionati non si concludessero sarebbe giusto non assegnare nessun titolo».

Fonte: alanews.it – Andrea Corti