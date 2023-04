Lukaku, Pacifici (pres. AIA): «Ammoniremo sempre chi zittisce!»

Lukaku graziato dalla Figc dopo l’assurda squalifica presa durante Juventus-Inter di Coppa Italia. Il neopresidente dell’AIA, Pacifici, però non cambia idea

NON CAMBIA − Il neo presidente dell’AIA, Carlo Pacifici, Associazione Italiana Arbitri, ha risposto così alla domanda sul caso Lukaku: «Ricorso Lukaku? La decisione del campo è stata presa, la grazia è una prerogativa del presidente federale. Da parte nostra non cambia nulla, prenderemo le decisioni secondo quelle che sono le le regole in atto. Continuerete ad ammonire chi zittisce anche in casi di insulto? Esattamente sì. Sulle interviste a fine partita degli arbitri non sono d’accordo perché ci sono vari aspetti come l’adrenalina che potrebbero inficiare su quello che l’arbitro vuole fare intendere comunicativamente».