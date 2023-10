Longhi: «Inter, rendimento ondivago! Bologna squadra in salute»

Domani in campo Inter e Milan per l’ottava giornata del campionato di Serie A: i nerazzurri sfideranno il Bologna, i rossoneri il Genoa. L’analisi di Bruno Longhi

RISCHI – Longhi parla a proposito delle imminenti sfide in campionato di Inter e Milan. Le sue considerazioni a TMW Radio: «Chi rischia di più? L’Inter. Il Milan metterà in campo la formazione alternativa, che però è di velocisti. L’Inter gioca contro una squadra che dopo il Milan non ha più perso. È una squadra in salute, mentre l’Inter è un po’ ondivaga come rendimento, ci sono dei momenti in cui la si esalta, in altri in cui si parla di crisi. È una squadra che ha ancora bisogno di stabilità, anche se quella del secondo tempo col Benfica ha impressionato tutti. Il Milan gioca contro il Genoa che mi piace tanto. Ha dei giocatori che possono fare la differenza».