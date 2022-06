Lombardo: «Lukaku-Inter non senza contropartite. Un passaggio scritto»

Lukaku vuole tornare all’Inter, stando alle sue dichiarazioni di dicembre, ma il Chelsea non ha ancora aperto a una cessione in prestito. Il giornalista Lombardo, ospite di Aspettando calciomercato su Sportitalia, prova a ipotizzare come si possono convincere i londinesi.

QUALE INCASTRO? – La vicenda Romelu Lukaku è ancora ben lontana dalla conclusione, anche se ogni giorno si muove qualcosa. Marco Lombardo valuta la vicenda: «Se Lukaku vuole tornare all’Inter lo deve fare alle condizioni del Chelsea. Ormai è chiaro che, dopo anni che ne parliamo, sappiamo capire i discorsi delle parti. È chiaro che Lukaku non vuole stare più al Chelsea con Thomas Tuchel ed è chiaro che vuole tornare a Milano, l’Inter lo riprende volentieri ma non può farlo in prestito secco o senza contropartite. Denzel Dumfries piace al Chelsea: è un passaggio che può essere scritto».