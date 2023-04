Lombardo: «Asllani gioca? Per Inzaghi Gagliardini. Riposi Barella»

Lombardo è dell’idea che, per l’ennesima volta, Inzaghi schiererà Gagliardini in Inter-Lazio. Il giornalista, da Aspettando il weekend su Sportitalia, chiede riposo per Barella dopo il problema fisico (già rientrato) di mercoledì contro la Juventus.

LO SCONTRO DIRETTO – Così Marco Lombardo: «Come finisce Inter-Lazio? Bella domanda. L’Inter è stanca, ovviamente, più stanca della Lazio che adesso ha tempo di allenarsi in settimana. Sarà una partita difficile per l’Inter, la Lazio sta bene ed è in forma. Il problema in campionato è sulle seconde linee, che non sono i titolari: in trenta giorni giocherà dieci partite. Da qui in poi è quella che giocherà di più, inevitabilmente i giocatori che entrano a partita in corso devono diventare titolari. Quindi mi aspetto anche un po’ di turnover, perché nella semifinale con la Juventus a un certo punto Nicolò Barella si è toccato la coscia e c’è stato un momento di terrore che ha attraversato San Siro. Forse un riposo a Barella bisogna darglielo, la coperta è un po’ corta per Simone Inzaghi per fare questo turnover sfrenato. A meno che non si inventi qualcosa: abbiamo parlato tante volte di Kristjan Asllani, ma sembra che non ci veda. Al limite giocherà Roberto Gagliardini».