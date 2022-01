Liverpool, rimonta in Fa Cup: 4-1 ad una squadra di terza serie inglese

Il Liverpool batte per 4-1 lo Shrewsbury Town, squadra di League One (terza serie inglese). Avvio a sorpresa con vantaggio ospite poi rimonta Reds

RIMONTA − Il Liverpool passa il turno in Fa Cup battendo lo Shrewsbury Town per 4-1. Squadra di Jurgen Klopp con tante seconde linee e giovani dell’Academy. I Reds partono male con la rete a sorpresa di Udoh al minuto 27 che infila dentro un ottimo cross di Ogbeta. Il vantaggio ospite però dura pochissimo poiché otto minuti più tardi il Liverpool trova il pari con il giovane Kaide Gordon che conclude con un bellissimo tiro all’angolino. Il sorpasso Liverpool arriva immediatamente con il rigore trasformato da Fabinho allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, non calano di concentrazione i ragazzi di Klopp che prima vanno sul 3-1 con Firmino al 78′ e poi trovano il 4-1 finale ancora con il brasiliano Fabinho.