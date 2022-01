Inter-Lazio, i 23 convocati di Sarri: solo tre assenti (più i soliti sei fuori lista)

Inter-Lazio, adesso è davvero tutto pronto in casa biancoceleste per il posticipo serale della 21ª giornata di Serie A. La società biancoceleste ha ufficializzato la lista dei convocati dell’allenatore Maurizio Sarri, che sceglie 23 calciatori per la trasferta in programma a Milano. Di seguito i convocati di Sarri per Inter-Lazio di stasera (ore 20:45)

PORTIERI – 1 Strakosha, 25 Reina, 31 Adamonis.

DIFENSORI – 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 19 Vavro, 23 Hysaj, 26 Stefan Radu, 29 Lazzari, 77 Marusic.

CENTROCAMPISTI – 6 Lucas Leiva, 10 Luis Alberto, 18 Romero, 20 Zaccagni, 21 S. Milinkovic-Savic, 28 André Anderson, 32 Cataldi, 88 Basic.

ATTACCANTI – 7 Felipe Anderson, 9 Pedro, 17 Immobile (C), 27 Raul Moro, 94 Muriqi.

NON CONVOCATI – 8 Akpa Akpro, 22 Jony, 33 Acerbi + Durmisi, Jordan Lukaku, Kamenovic, Dziczek, Adekanye e Lombardi (fuori dalla Lista Serie A, ndr).