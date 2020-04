LionRock Capital conferma partecipazione nell’Inter! No svalutazioni – MF

LionRock Capital ha preso un’importante decisione in chiusura di bilancio. Come riportato dal quotidiano “Milano Finanza”, non cambia la propria situazione nelle quote dell’Inter

CIFRA INALTERATA – Il fondo LionRock Capital di Daniel Tseung, detentore del 31% delle quote dell’Inter tramite la International Sports Capital (ISC), dopo un’attenta valutazione, ha deciso di non svalutare la propria partecipazione nella proprietà nerazzurra. Resta quindi invariata la situazione nella società controllata dalla maggioranza Suning del proprietario Zhang Jindong. A dimostrarlo è il bilancio della ISC stessa, in cui è rimasta intatta la cifra di partecipazione pari a 42.5 milioni, dopo aver preso in considerazione il test di impairment commissionato dall’Inter.

