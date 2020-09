L’Inter fa il suo in bocca al lupo...

L’Inter fa il suo in bocca al lupo a Zaniolo dopo l’infortunio, ecco il post

Zaniolo

L’Inter tramite il suo profilo Twitter ha voluto mandare un messaggio di sostegno a Nicolò Zaniolo che si è nuovamente infortunato.

IN BOCCA AL LUPO – Zaniolo durante Olanda-Italia si è nuovamente infortunato. In mattinata è arrivata la diagnosi dopo gli esami strumentali e l’Inter ha voluto esprimere il suo sostegno al centrocampista. Che è anche un ex nerazzurro. Ecco il post dal profilo Twitter della società: