VIDEO – Gol più bello dell’Inter nel 2019/20: ecco i risultati!

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Con un sondaggio (consultabile qui), abbiamo chiesto ai lettori di votare il gol più bello dell’Inter del mese di giugno 2020. I candidati erano Romelu Lukaku (due volte), Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Ashley Young. Ecco il gol più bello, secondo i lettori di Inter-News!

THE WINNER IS – Il gol più bello dell’Inter nella stagione 2019/20, secondo i voti dei lettori di Inter-News, è stato quello siglato da Nicolò Barella contro il Verona, nella sfida casalinga del 9 novembre scorso. Un gol dal peso specifico straordinario, sia per la qualità, sia perché decisivo per la vittoria finale. Una vittoria arrivata in rimonta, dopo il vantaggio veneto di Valerio Verre (19′) su rigore. Il pareggio arriva solo nella ripresa, e porta la firma di Matias Vecino (65′). Finché, all’83’, i nerazzurri completano l’opera: ci pensa Barella, e sceglie il migliore dei modi. Entrato in possesso vicino alla linea laterale sulla sinistra, il numero 23 si accentra e fa partire un tiro a giro perfetto per l’incrocio dei pali. Un gol strepitoso, nonché il primo con l’Inter in Serie A, per Barella. Ecco il video del suo gol:

RISULTATI – La rete di Barella domina le preferenze dei nostri lettori: il 61,4% lo incorona come gol più bello della stagione 2019/20. Agli altri candidati restano le briciole: medaglia d’argento (11,9% dei voti) per la bordata di Lautaro Martinez contro il Napoli (2-0); bronzo (10,9%) per il sinistro potente e preciso di Romelu Lukaku, nell’andata contro il Genoa (4-0). Segue Ashley Young con la staffilata che vale lo 0-2 contro l’Atalanta, all’ultima giornata (9,9%). E chiude ancora Lukaku, con la sua fuga solitaria contro il Genoa (5,9%), stavolta al ritorno (0-3).