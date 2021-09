L’Inter cambia pelle ma non le abitudini: infallibili di testa, già 4 gol realizzati – TS

L’Inter di Simone Inzaghi anche se diversa da quella di Antonio Conte, resta comunque infallibile sulle palle alte. Come riportato oggi da “TuttoSport”, su 11 gol aerei segnati nelle prime due giornate, 4 portano già la firma dei nerazzurri.

DI TESTA – Inter cambia pelle, ma non il vizio. I nerazzurri restano infallibili di testa, già quattro i gol realizzati nelle prime due giornate: due contro il Genoa nel 4-0 finale, e due al Bentegodi contro il Verona. Hanno contribuito in ordine Milan Skriniar, Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Anche lo scorso anno l’Inter svettava in questa statistica: ben 14 le reti complessive segnate di testa al termine della stagione, solo la Juventus ha tento il passo, con Cristiano Ronaldo capace di saltare per sette volte più in alto di tutti.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi