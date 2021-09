Inter-Real Madrid, biglietti per il Terzo Anello Blu in vendita da oggi

Inter-Real Madrid: da oggi sono disponibili per i tifosi nerazzurri anche i biglietti del Terzo Anello Blu per la gara di Champions League.

BIGLIETTI – A seguire il comunicato ufficiale pubblicato dal club nerazzurro. “Prosegue la vendita libera per Inter-Real Madrid, la prestigiosa sfida d’esordio nella UEFA Champions League 2021/22 dei nerazzurri in programma mercoledì 15 settembre alle 21. Sono già quasi 30mila i tifosi che si sono assicurati un posto per seguire dal vivo il big match che aprirà il cammino europeo della squadra: San Siro si prepara al tutto esaurito e da oggi è disponibile per la tifoseria nerazzurra anche il Terzo Anello Blu al prezzo di 45€, storicamente occupato dalla tifoseria ospite che non sarà presente in questa occasione. Uno stadio 100% Inter!

INTER-REAL MADRID, BIGLIETTI IN VENDITA

Si ricorda che solo i titolari di Green Pass potranno accedere allo stadio, esibendo agli ingressi il QRCode preferibilmente in formato digitale, per velocizzarne la lettura. I biglietti sono acquistabili online su inter.it/tickets e, considerando l’imminenza della partita, non saranno cedibili a terze persone anche per contrastare possibili fenomeni di bagarinaggio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Si chiede cortesemente a tutti i tifosi collaborazione in questa fase di “riapertura degli stadi” e nuove procedure di accesso. Pertanto, per agevolare le operazioni di afflusso, è richiesto di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio, almeno 90 minuti“.

Fonte: Inter.it