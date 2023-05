Ligabue: «Inter, in finale nessun fioretto. Ma scaramanzia! Vi spiego»

Ligabue, grande tifoso dell’Inter, non farà alcun fioretto in vista della finale di Champions League, ma attraverso i canali social di RTL ha svelato di essere scaramantico.

SCARAMANZIA – Luciano Ligabue come nel 2010 in finale non farà alcun fioretto, ma ha promesso di essere scaramantico: «Non farò nessun fioretto, però farò scaramanzie. La vivrò esattamente come ho vissuto quella contro il Bayern Monaco, tredici anni fa. Quindi una cosa vissuta in casa solo io e mio figlio, il quale nel secondo tempo ai tempi si addormentò. Se non sia addormenta anche questa volta gli favorisco una camomilla o qualcosa per farlo addormentare pur di portare a casa il risultato».