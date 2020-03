Lega Serie A, le richieste per fronteggiare la crisi Coronavirus – SM

La Lega Serie A avrebbe pronte le sue richieste per fronteggiare la crisi provocata dalla pandemia di Coronavirus, alcune però è difficile che vengano accettate

Secondo “Sport Mediaset” la Lega Serie A avrebbe pronto il documento contenente le sue richieste a Governo, FIGC e AIC per fronteggiare i danni economici provocati dallo stop alle attività imposto dall’emergenza Coronavirus. In particolar modo le richieste indirizzate al Governo sembra difficile verranno accettate, si chiede infatti un nuovo concorso pronostici con ricavi destinati alle squadre di calcio, la revoca del divieto di pubblicità sulle scommesse e sbloccare l’iter burocratico per la costruzione di nuovi stadi. Alla FIGC invece verrà richiesta soprattutto la possibilità di prorogare i contratti in scadenza in vista della possibilità di andare oltre il 30 giugno per concludere la stagione.