UFFICIALE – Rinviata Tokyo 2020, si disputerÃ  l’anno prossimo

UFFICIALE – Rinviata Tokyo 2020, si disputerà l’anno prossimo

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono stati rinviati all’anno prossimo. Dopo le indiscrezioni di stampa dell’ultima ora è arrivata la comunicazione ufficiale del CIO

La notizia si era diffusa nell’ultima ora (qui la notizia) ma ora è arrivata la conferma ufficiale del CIO: le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono rinviate al prossimo anno a causa dell’emergenza globale data dalla pandemia di Coronavirus in atto. La decisione è stata presa stamattina in una teleconferenza in cui erano presenti i membri del comitato organizzatore, il presidente del CIO Thomas Bach e il Primo Ministro del Giappone Abe. Le diverse parti hanno preso atto della situazione globale e hanno deciso di riprogrammare i giochi per il 2021 mantenendo comunque il nome di Tokyo 2020.