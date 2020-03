Serie A, si allarga la fronda dei pessimisti: ripresa a rischio? – SM

La Lega Serie A continua a discutere in questi giorni sulle varie ipotesi per la ripresa dei campionati una volta che sarà finita l’emergenza del Coronavirus, ma nel mondo del calcio si allarga la fronda dei pessimisti che vedono difficile la conclusione dei campionati appena conclusi

Con i campionati al momento fermi a causa dello stop imposto dall’emergenza Coronavirus, in sede di Lega Serie A si discute sui danni e sulla possibilità di riprendere le attività quando l’emergenza sarà finita o perlomeno diminuita. Al momento non si pensa ufficialmente alla possibilità di non riprendere del tutto i campionati al momento fermi a causa dei gravi danni economici che questa decisione comporterebbe, si continuano a valutare le ipotesi più ottimistiche, ma secondo “Sport Mediaset” la fronda dei pessimisti si starebbe allargando. Nessuno lo dice a voce alta, ma l’ipotesi di non riuscire a concludere le competizioni si fa sempre più concreta col passare dei giorni.