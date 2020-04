Lega Serie A, assemblea e dialoghi con AIC. Taglio stipendi: le prospettive

Lega Serie A: quest’oggi si è tenuta un’assemblea in conference call (qui tutti i dettagli), anche se non ci sono novità concrete sulla ripresa dei campionati. Uno degli argomenti principali, secondo quanto riporta l’ANSA, sarebbe stato il taglio degli stipendi con l’AIC. Di seguito le ultime novità

ASSEMBLEA E DIALOGHI CONTINUI – La Lega Serie A ha tenuto una nuova assemblea, in cui analizzare la situazione in Italia. Confermata la volontà di terminare le competizioni, ma solo quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. Uno degli argomenti caldi resta, invece, il taglio degli stipendi. La Lega ha proposto all’AIC negli scorsi giorni la sospensione degli stipendi per 4 mesi, ma la risposta è stata di solo un mese. I dialoghi proseguiranno, ma ad oggi non è emersa una linea definitiva.