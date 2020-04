Galante: “Lautaro Martinez tra i migliori al mondo. Inter, tienilo! Godin…”

Condividi questo articolo

Galante ha parlato dei valori dell’Inter e del futuro di alcuni calciatori sul mercato. In particolare, l’ex difensore elogia Lautaro Martinez, accostato a più riprese al Barcellona. Attenzione anche a Diego Godin: per lui futuro all’estero? Di seguito le sue dichiarazioni a “Tuttomercatoweb”

DUE PEDINE DA VALORIZZARE – Fabio Galante sottolinea i valori dei due calciatori: «Lautaro Martinez è uno degli attaccanti migliori al mondo, fa gol, è forte fisicamente e tecnicamente, è un giocatore di gran generosità e con Lukaku forma una coppa tra le più temibili in assoluto. Per alzare il livello della squadra Lautaro non va assolutamente venduto perchè poi trovarne un altro uguale non è facile – dice Galante -. Godin? E’ un giocatore di grandissima affidabilità e tutti gli allenatori vorrebbero averlo. Ha grande esperienza e curriculum: se non ha trovato tanto spazio, tutto è da legarsi al fatto che i nerazzurri hanno davvero molti giocatori di ottimo livello e soprattutto all’esplosione di Bastoni, che spesso gli è stato preferito. Uno come lui non avrà difficoltà a trovare squadra se dovesse lasciare l’Inter. Sia in Spagna che in Inghilterra una formazione che vuol vincere può puntare su di lui».